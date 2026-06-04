Под Волгоградом выставили на продажу настоящую рыцарскую крепость

В Волгоградской области выставили на продажу крепость за 40 млн рублей. Объявление появилось на известной российской платформе для интернет-торговли.

Объект недвижимости расположен в хуторе Песковатка Городищенского района, неподалеку от реки Дон. Комплекс представляет собой семь земельных участков общей площадью 1,2 га и пять коттеджей из кирпича площадью более 1100 квадратных метров. Кроме того, на территории крепости есть своя подстанция, вокруг ягодно-грибные хвойные и смешанные леса. Отмечается, что земля и коттеджи находятся в собственности физического лица. Весь периметр обнесен высоким забором, построенным в виде крепостных стен.

Как стало известно порталу V1.ru, владельцем крепости является известный волгоградский застройщик Владимир Галаганов. Комплекс он строил для себя, семьи и друзей. Бизнесмен думал проводить на территории крепости казачьи и рыцарские турниры, однако до турниров дело не дошло. Почему он отказался от своей идеи и решил продать крепость, не сообщается.

Судя по фотографиям, комплекс не достроен и требует дополнительных вложений. Согласно объявлению, владелец готов рассмотреть варианты продажи домов и земельного участка по отдельности от 3 млн рублей.

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