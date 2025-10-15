ТАСС: в Подмосковье нашли дом стоимостью более 8,1 млрд рублей

В Подмосковье обнаружен рекордно дорогой дом стоимостью 8,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Intermark загородная недвижимость» Нину Резниченко.

По данным агентства, загородный дом является объектом рынка элитной недвижимости.

Как отметила Резниченко, речь идет об особняке в классическом стиле на участке с вековыми соснами, на котором расположились гаражный комплекс, гостевые дома, SPA-комплекс, спортивный зал с бассейном и теннисным кортом.

«Это резиденция площадью около 1,4 тыс. кв. м на участке более 5 га общей стоимостью 100 млн долларов (8,1 млрд руб.)», — поделилась Резниченко.

3 октября владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры», член правления AREA Григорий Ашихмин сообщил, что в Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу. Объект недвижимости продается за $110 млн (почти за 9 млрд рублей).

Усадьба площадью пять тысяч квадратных метров и с земельным участком размером 2 га расположена в Орлово-Давыдовском переулке. Отмечается, что в ее стоимость не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительных вложений от нового владельца $40 млн (3,26 млрд рублей).

Ранее стало известно, что экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы.