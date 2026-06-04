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Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве 4 июня

Синоптик Тишковец: небольшие дожди и гроза ожидаются в Москве 4 июня
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Московской области 4 июня, не исключена гроза. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказал он.

Тишковец добавил, что максимальная температура воздуха должна прогреться до +22 - +25°C, что соответствует климатической норме июля. Ожидается ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

5 июня и в выходные, по словам синоптика, будет солнечно и сухо. По ночам +9 - +12°C, а после полудня июльские +22 - +25°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жара будет наблюдаться в Москве в конце июня и начале июля. По его словам, в конце июня и начале июля в столичном регионе можно ожидать жару с температурой в пределах от +25 до +30°C.

Ранее были названы места с аномальной погодой в России.

 
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