Синоптик рассказал о погоде в Москве 4 июня

Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Московской области 4 июня, не исключена гроза. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза», — сказал он.

Тишковец добавил, что максимальная температура воздуха должна прогреться до +22 - +25°C, что соответствует климатической норме июля. Ожидается ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

5 июня и в выходные, по словам синоптика, будет солнечно и сухо. По ночам +9 - +12°C, а после полудня июльские +22 - +25°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жара будет наблюдаться в Москве в конце июня и начале июля. По его словам, в конце июня и начале июля в столичном регионе можно ожидать жару с температурой в пределах от +25 до +30°C.

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