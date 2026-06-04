В двух регионах России воздушная тревога помешала ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили о двух случаях прерывания ЕГЭ из-за воздушной тревоги

В Брянской и Курской областях прервали ЕГЭ (единый государственный экзамен) из-за воздушной тревоги, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам руководителя ведомства, на этот случай организаторы экзамена предусмотрели убежища, куда можно спрятаться учащимся.

«К сожалению, мы живем в такие времена. И еще раз говорю, для нас этот ЕГЭ проходит под девизом «самое главное для нас — безопасность участников экзамена», — сказал Музаев.

Он добавил, что после отмены сигнала тревоги все школьники вернулись и продолжили экзамен, хотя имели право прийти в резервный день.

При воздушной опасности нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации.

Кроме того, рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации, в которой будут лежать документы, лекарства, вода, продовольствие, фонарик и батарейки.

Ранее в Госдуме высказались об использовании ИИ при подготовке к ЕГЭ.