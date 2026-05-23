Российский город третий день остается без воды из-за аварии

В Черногорске жители остались без воды из-за аварии на водопроводном коллекторе

В городе Черногорск во время подготовки сетей к будущему отопительному сезону произошла авария во время отключения холодной воды. Об этом написал в Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

Чиновник уточнил, что авария случилась на самотечном водопроводном коллекторе 21 мая. Протяженность поврежденного участка составила 500 м.

Первоначально Коновалов обещал, что ремонт завершится 22 мая, однако утром 23 мая был обнаружен второй затор из корневых масс на решетках еще одного водоема.

Глава Хакасии рассказал, что жители жалуются на подвоз воды, поэтому власти направили в Черногорск дополнительные водовозы и намерены организовать поставку больших объемов бутилированной воды в торговые сети.

Горожане сообщили «Осторожно, новости», что выстроились в очередь, чтобы получить привезенную воду. В местных магазинах ее тоже активно скупают. По последним данным, жители Черногорска останутся без воды «при самом благоприятном сценарии» на четыре-пять часов.

