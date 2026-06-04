Стало известно, сколько граждан Армении приехали работать в Россию в 2026 году

ТАСС: в Россию с целью работы в 2026 году приехали более 42 тыс. граждан Армении

Более 42 тысяч граждан Армении приехали в Россию с целью работы за три месяца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что с января по март на территорию РФ въехали 42 366 граждан Армении, а за аналогичный период 2025 года — 45 526 человек.

Всего в 2026 году в Россию приехали 112 741 гражданин Армении. Из них 50 699 — с частным визитом, 3,2 тыс. — на учебу, 1568 — туризм, 1308 граждан — с деловым визитом, 12 289 — въехали как обслуживающий персонал, 1311 — проехали транзитом.

По данным агентства, большинство граждан Армении прибыли в Россию самолетами (69 761) и автомобилями (39 857). Пешком границу пересекли 3054 гражданина Армении, поездами воспользовались 68 человек.

С 30 мая 2026 года Российская Федерация ввела временные ограничения на импорт из Армении определенных категорий плодово-овощной продукции. Под ограничения попали такие продукты, как томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал это решение как «ошибочное и политически мотивированное».

Ранее Шойгу оценил договор Армении и США о стратегическом партнерстве.