В Африке пациенты с Эболой сбежали из изоляторов, а жители захватили останки больного

Bloomberg: 11 пациентов с Эболой сбежали из изоляторов в ДРК

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в городе Катана напали на бригаду, занимавшуюся захоронением жертвы лихорадки Эбола, передает Bloomberg.

В материале отмечается, что местные жители вынудили членов команды бросить гроб и смогли прикоснуться к телу. Врачи предупредили, что этот инцидент может привести к дальнейшему распространению заболевания.

Кроме того, по данным агентства, в провинции Итури, эпицентре вспышки, из-за нестабильной ситуации с безопасностью 11 пациентов сбежали из медучерждений.

В Конго зарегистрировано 363 подтвержденных случая заражения вирусом Эбола и 62 кончины заразившихся. Более 4,2 тыс. контактных лиц находятся под наблюдением в трех провинциях страны, говорится в статье.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.