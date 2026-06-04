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Общество

Адвокат рассказал о суровых условиях, в которых содержится бывший полковник Захарченко

Адвокат Середа: экс-полковник Захарченко испытывает в колонии полярный стресс
Максим Блинов/РИА Новости

Осужденный на 16 лет за коррупцию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко после перевода в северную колонию стал испытывать полярный стресс. Об этом RT сообщил адвокат Олег Середа.

По его словам, у Захарченко обострились хронические заболевания, и для решения проблем с пальцами, возможно, понадобится операция. Кроме того, родившийся в средних широтах, а сейчас находящийся в колонии №49 в печорском Миша-Яге в Коми, осужденный испытывает так называемый полярный стресс, который возникает в северных регионах под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды.

Середа отметил, что Захарченко из-за ужесточения условий пребывания стал хуже питаться и поэтому за последние полгода похудел на 10 кг. В начале года экс-полковник провел около 15–20 суток в штрафном изоляторе (карцере). Кроме того, только в течение одной недели Захарченко получил сразу три дисциплинарных взыскания. После этого бывшего правоохранителя признали злостным нарушителем и перевели на строгие условия содержания сроком на один год, а также сократили ему число посылок, краткосрочных и длительных свиданий с родственниками.

15 апреля стало известно, что Захарченко через суд добивается контракта для участия в специальной военной операции.

Ранее суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей Захарченко.

 
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