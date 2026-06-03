Юноша из Мурино под давлением мошенников обворовал квартиру в Петербурге

В Петербурге девушка впустила в дом грабителей, испугавшись за судьбу отца

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего жителя Мурино, который вынес из квартиры 50-летнего менеджера ценности почти на 1 млн рублей. Об этом сообщает МВД по городу и Ленобласти.

В конце мая мошенники связались с 17-летней дочерью хозяина квартиры на Дальневосточном проспекте и напугали ее, предупредив, что отцу грозит уголовная ответственность.

Находясь под психологическим давлением, девушка впустила в дом двоих мужчин. Они забрали металлический ящик с ювелирными украшениями и деньгами, после чего скрылись. 29 мая ее отец обратился в полицию с заявлением о краже на сумму 935 тыс. рублей.

Уже 1 июня сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего безработного юношу из Мурино, который сам стал жертвой аферистов и совершил ограбление. Часть похищенных им вещей удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личность второго участника схемы устанавливается.

Ранее нижегородская студентка обчистила коттедж на 2 млн рублей по указанию мошенников.