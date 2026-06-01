Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Нижегородская студентка обворовала коттедж на 2 млн по указанию мошенников

В Нижнем Новгороде 19-летняя студентка ограбила дом под давлением мошенников

В Нижнем Новгороде полиция задержала 19-летнюю студентку из Балахны, которая обворовала частный дом по указке мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

После задержания девушка заявила, что стала жертвой аферистов. По ее словам, 9 мая ей позвонили «сотрудники учебного заведения», уточнив личные данные, затем к разговору подключились «правоохранители». Они убедили ее «задекларировать» сбережения родителей, переведя их на неизвестные счета, а далее попросили помочь в мнимой спецоперации по поимке преступников.

Для этого студентка отправилась в Нижний Новгород и проникла в коттедж на улице Смирновской. Общаясь с «кураторами» по видеосвязи, она разбила окно веранды, забрала наличные и золотые украшения, сдала их в ломбард, а вырученные средства — около 2 млн рублей — отправила мошенникам на указанные счета. Как доказывает запись с камеры видеонаблюдения, собеседники инструктировали ее, что именно искать в доме.

«Я показывала им сам дом, а они говорили: «Ищи кирпич или камень какой-нибудь, будем выбивать стеклянную дверь. Ищи золото, деньги — остальное не интересует»», — рассказала девушка.

В результате она стала фигуранткой уголовного дела о краже. Сейчас подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!