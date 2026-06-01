Нижегородская студентка обворовала коттедж на 2 млн по указанию мошенников

В Нижнем Новгороде полиция задержала 19-летнюю студентку из Балахны, которая обворовала частный дом по указке мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

После задержания девушка заявила, что стала жертвой аферистов. По ее словам, 9 мая ей позвонили «сотрудники учебного заведения», уточнив личные данные, затем к разговору подключились «правоохранители». Они убедили ее «задекларировать» сбережения родителей, переведя их на неизвестные счета, а далее попросили помочь в мнимой спецоперации по поимке преступников.

Для этого студентка отправилась в Нижний Новгород и проникла в коттедж на улице Смирновской. Общаясь с «кураторами» по видеосвязи, она разбила окно веранды, забрала наличные и золотые украшения, сдала их в ломбард, а вырученные средства — около 2 млн рублей — отправила мошенникам на указанные счета. Как доказывает запись с камеры видеонаблюдения, собеседники инструктировали ее, что именно искать в доме.

«Я показывала им сам дом, а они говорили: «Ищи кирпич или камень какой-нибудь, будем выбивать стеклянную дверь. Ищи золото, деньги — остальное не интересует»», — рассказала девушка.

В результате она стала фигуранткой уголовного дела о краже. Сейчас подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены.