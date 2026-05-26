Тренер спортивной команды три года развращала школьницу

В американском штате Канзас бывший тренер софтбольной команды признала себя виновной в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщает KWCH.

Женщина по имени Савана Кинг тренировала частную спортивную команду, но в прошлом году столкнулась с серьезными обвинениями. Одна из ее подопечных обратилась в полицию и заявила, что педагог домогалась ее в течение нескольких лет. На момент первого эпизода пострадавшей было 14 лет.

В результате тренеру предъявили обвинения в совершении развратных действиях в отношении ребенка.

До этого в другом штате, Джорджия, учительница биологии и тренер стала фигуранткой похожего дела. По версии сотрудников правоохранительных органов, от ее действий пострадали шесть человек.

Над одним из учеников она надругалась прямо в школьной подсобке. Некоторым другим она отправляла свои непристойные фото. Еще одного молодого человека она заставляла смотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и обсуждать его.

Ранее в Прикамье учителя информатики сняли мастурбирующим на уроке.

 
