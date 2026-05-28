Учительница совратила школьника и отправляла ему непристойные фото

В американском штате Калифорния учительницу обвиняют в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает WFIN.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 41-летняя Саманта Уотсон завела неподобающие отношения с несовершеннолетним в период с 2017 по 2018 год, но задержали ее только недавно.

Женщина занималась со школьником сексом и отправляла непристойные фото. Точный возраст пострадавшего не сообщается.

Расследование в отношении педагога началось в январе текущего года после того, как поступила соответствующая жалоба. Несколько дней назад в доме фигурантки провели обыски.

На данный момент идет расследование. Правоохранители полагают, что от действий Уотсон могли пострадать и другие дети.

До этого в США учительница из штата Канзас призналась в развращении несовершеннолетней. На момент первого случая девочке не было 14 лет. По словам самой пострадавшей, это длилось не один год.

Ранее 61-летняя учительница совратила ученика и получила срок 18 лет.