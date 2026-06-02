Юноша изнасиловал школьницу вместе с другом и сжег после сопротивления

В Индии юноши изнасиловали и сожгли девушку за сопротивление при продаже

Школьница из Индии не выжила после встречи со знакомыми своего молодого человека. Об этом сообщает Freepress Journal.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, на холме около храма. Вместе со знакомым юноша заманил свою несовершеннолетнюю партнершу в лес, где изнасиловал.

Приятели решили продать девушку, но, когда она стала сопротивляться, агрессоры ее избили. Пострадавшая плакала и умоляла не трогать ее, но это не подействовало.

Так как школьница продолжала сопротивляться, молодые люди расправились с ней и бросили в лесу. Поняв, что с помощью этой улики их могут найти, юноши вернулись на место и сожгли девушку.

Тем временем родители забеспокоились и подали заявление о пропаже. В результате ее парня задержали.

Сначала возлюбленный пытался запутать правоохранителей, но вскоре рассказал все детали произошедшего. Сколько лет было пострадавшей, не уточняется.

Ранее школьницу дважды перепродали и насиловали в течение двух лет.