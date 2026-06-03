Умер бывший глава МИ-6 Алекс Янгер

Экс-глава МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет

Бывший директор британской спецслужбы МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает The Independent.

Данную новость подтвердила его семья.

Издание уточняет, что Янгер дольше всех занимал пост главы МИ-6 за последние 50 лет. В 1990-х годах работал на Балканах, на Ближнем Востоке и возглавлял отделение спецслужбы в столице Афганистана Кабуле. В 2009-м был назначен главой контртеррористического подразделения.

Кроме того, он вошел в состав Совета национальной безопасности и стал советником премьер-министра королевства по вопросам разведки и безопасности.

Пост главы разведывательной службы Янгер занимал в 2014–2020 годах.

В прошлом году у бывшего директора МИ-6 обнаружили рак простаты. По данным The Independent, Алекс Янгер скончался в Бостоне.

В апреле он заявил, что на фоне российского-американского сближения Соединенному Королевству нужно перевооружаться.

Янгер высказал мнение, угроза со стороны РФ является реальной, а действия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что «правила изменились».

Ранее умер звезда сериала «Твин Пикс».