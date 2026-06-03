Жалоба персонала Мурманского океанариума Путину дошла до прокуратуры

Лантратова пожаловалась в прокуратуру на неоплату труда в Мурманском океанариуме

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Мурманской области и Госинспекцию труда из-за невыплаты зарплаты сотрудникам Мурманского океанариума. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, работники учреждения не получают денег с февраля, и общая задолженность перед ними уже превысила 1 млн рублей, но прервать неоплачиваемый труд они не могут, поскольку в этом случае обитатели океанариума останутся без корма и ухода.

«Обратилась в прокуратуру Мурманской области и Государственную инспекцию труда. Прошу защитить права работников», — написала Лантратова.

Она также направила запрос в Минприроды РФ с просьбой оценить условия содержания животных в Мурманском океанариуме и рассмотреть возможность их временного перевода в другие места, где им смогут обеспечить необходимый уход.

«Животные не должны становиться заложниками хозяйственных и уголовных разбирательств. А сотрудники работать бесплатно», — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Вчера сотрудники океанариума опубликовали в соцсетях открытое обращение к губернатору Мурманской области. Они попросили помочь решить накопившиеся проблемы, включая задолженность по зарплате и долги перед налоговой, из-за которых учреждение может лишиться земельного участка со зданием.

Океанариум уже четыре года не принимает посетителей из-за отсутствия лицензии. Сотрудники призвали вновь поставить вопрос о его передаче в госсобственность, которую предполагалось начать еще пять лет назад.

Ранее россиянин напал на начальника с топором из-за невыплаты зарплаты.