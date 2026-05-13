Россиянин напал на начальника с топором из-за невыплаты зарплаты

Житель Смоленской области получил шесть лет колонии за нападение на своего начальника с топором. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 59-летний обвиняемый поссорился со своим работодателем, причиной конфликта стало то, что начальник не выплачивал ему зарплату. В ходе ссоры мужчина схватил топор дважды ударил потерпевшего по голове.

Раненого спасли очевидцы, врачам удалось спасти его жизнь. В отношении нападавшего было возбуждено уголовно дело, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

