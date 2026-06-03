Россиянин развращал маленькую дочь и других детей по переписке

В Кемеровской области осудили жителя Мысков за развращение несовершеннолетней дочери и других девочек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу.

Суд установил, что в период с сентября 2019-го по июль 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения дома неоднократно совершал развратные действия без применения насилия в отношении собственной дочери.

Затем, с сентября 2021-го по октябрь 2022 года, он вел переписку с двумя девочками, отправляя им фотографии, видео и сообщения развращающего характера.

Позже мужчину обвинили в развратных действиях в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и заключили под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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