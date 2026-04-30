В Петербурге мужчина засунул в половой орган церковную свечу по совету из интернета

Житель Петербурга попал в больницу после того, как решил проверить совет из интернета. Об этом сообщает Telegram-канал «Под звуки сирены».

По данным источника, 47-летний мужчина обратил внимание на боль при мочеиспускании, поэтому вызвал специалистов скорой помощи. Помимо этого, он рассказал о жжении в районе половых органов.

Выяснилось, что пациент решил попробовать лайфхак из интернета. Чтобы улучшить эрекцию, он ввел себе в уретру церковную свечку. Это и стало причиной проблем с половым органом.

В результате россиянин оказался в больнице. Специалисты извлекли инородный предмет и оказали необходимую помощь.

До этого в Индии местный чиновник не выжил после превышения дозы препарата для повышения потенции. Перед приходом невесты он выпил больше, чем было предписано. Как полагают специалисты, после этого артериальное давление резко подскочило, что стало причиной произошедшего.

