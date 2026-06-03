Хинштейн рассказал о последствиях атак на Курскую область за сутки

За прошедшие сутки над Курской областью были уничтожены 164 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его данным, с 09:00 2 июня до 09:00 3 июня украинские силы 167 раз применяли артиллерию по отселенным районам области. Кроме того, восемь атак провели с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
В результате ударов в слободе Белой Беловского района пострадали двое мужчин. Еще одна женщина получила травмы в селе Малое Солдатское. Там же загорелась кабина грузового сельскохозяйственного автомобиля.
Во Льговском районе в селе Вышние Деревеньки был ранен мужчина, также поврежден автомобиль. Все пострадавшие, кроме женщины из Малого Солдатского, госпитализированы. В поселке Селекционный Льговского района в результате атаки сгорела кровля котельной.
В селе Дурово Рыльского района повреждены забор и беседка частного дома. В деревне Рыжевка повреждения получили кровля жилого дома и автомобиль. Кроме того, в селе Большое Солдатское Большесолдатского района поврежден автомобиль.
До этого губернатор Ленинградской области раскрыл последствия ночной атаки дронов на регион.