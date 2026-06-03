Хинштейн рассказал о последствиях атак на Курскую область за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки пострадали четыре человека при атаках ВСУ

За прошедшие сутки над Курской областью были уничтожены 164 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, с 09:00 2 июня до 09:00 3 июня украинские силы 167 раз применяли артиллерию по отселенным районам области. Кроме того, восемь атак провели с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.

В результате ударов в слободе Белой Беловского района пострадали двое мужчин. Еще одна женщина получила травмы в селе Малое Солдатское. Там же загорелась кабина грузового сельскохозяйственного автомобиля.

Во Льговском районе в селе Вышние Деревеньки был ранен мужчина, также поврежден автомобиль. Все пострадавшие, кроме женщины из Малого Солдатского, госпитализированы. В поселке Селекционный Льговского района в результате атаки сгорела кровля котельной.

В селе Дурово Рыльского района повреждены забор и беседка частного дома. В деревне Рыжевка повреждения получили кровля жилого дома и автомобиль. Кроме того, в селе Большое Солдатское Большесолдатского района поврежден автомобиль.

До этого губернатор Ленинградской области раскрыл последствия ночной атаки дронов на регион.