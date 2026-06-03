Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Хинштейн рассказал о последствиях атак на Курскую область за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки пострадали четыре человека при атаках ВСУ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

За прошедшие сутки над Курской областью были уничтожены 164 беспилотника различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, с 09:00 2 июня до 09:00 3 июня украинские силы 167 раз применяли артиллерию по отселенным районам области. Кроме того, восемь атак провели с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.

В результате ударов в слободе Белой Беловского района пострадали двое мужчин. Еще одна женщина получила травмы в селе Малое Солдатское. Там же загорелась кабина грузового сельскохозяйственного автомобиля.

Во Льговском районе в селе Вышние Деревеньки был ранен мужчина, также поврежден автомобиль. Все пострадавшие, кроме женщины из Малого Солдатского, госпитализированы. В поселке Селекционный Льговского района в результате атаки сгорела кровля котельной.

В селе Дурово Рыльского района повреждены забор и беседка частного дома. В деревне Рыжевка повреждения получили кровля жилого дома и автомобиль. Кроме того, в селе Большое Солдатское Большесолдатского района поврежден автомобиль.

До этого губернатор Ленинградской области раскрыл последствия ночной атаки дронов на регион.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!