Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией

Postimees: в Нарве торгуют местами в очереди на прохождение границы с РФ
Global Look Press

В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией. Об этом пишет газета Postimees.

«В нарвском пограничном пункте ожидание въезда в Россию может занять более половины суток, и все больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других», — говорится в материале.

При этом в полиции и пограничной службе знают о таком «бизнесе», однако в этих действиях нет состава правонарушения, поэтому правоохранители не могут их запретить.

До этого начальник таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков назвал причину возникновения очереди на российско-эстонской границе.

31 мая на въезд в российский Ивангород выстроилась очередь с эстонской стороны. В ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов.

Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов. Российский таможенный пост работает в штатном режиме.

Ранее Стубб назвал условие открытия границы Финляндии с Россией.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!