Postimees: в Нарве торгуют местами в очереди на прохождение границы с РФ

В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией. Об этом пишет газета Postimees.

«В нарвском пограничном пункте ожидание въезда в Россию может занять более половины суток, и все больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других», — говорится в материале.

При этом в полиции и пограничной службе знают о таком «бизнесе», однако в этих действиях нет состава правонарушения, поэтому правоохранители не могут их запретить.

До этого начальник таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков назвал причину возникновения очереди на российско-эстонской границе.

31 мая на въезд в российский Ивангород выстроилась очередь с эстонской стороны. В ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов.

Скорюков подчеркнул, что задержки связаны с работой эстонских государственных органов. Российский таможенный пост работает в штатном режиме.

Ранее Стубб назвал условие открытия границы Финляндии с Россией.