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Общество

Попугая в Шотландии обвинили в повреждении автомобилей жителей города

UPI: в Шотландии попугай портят машины жителям города
Victoria Powell

Попугая в Шотландии обвинили в повреждении автомобилей жителей города, пишет UPI.

Небольшую экзотическую птицу впервые заметили на свободе еще в феврале. С тех пор попугай регулярно атакует припаркованные автомобили, выклевывая резиновые уплотнители на окнах и дворники.

По словам местных жителей, ущерб от его проделок уже исчисляется тысячами долларов. Некоторые автовладельцы начали накрывать свои машины защитными тентами, чтобы спасти их от атак настырной птицы.

Местные говорят, что попугай то исчезает на несколько недель, то внезапно появляется снова. Эксперты пока не могут точно объяснить странное поведение пернатого. Среди основных версий – защита территории от собственного отражения в стеклах автомобилей, интерес к содержащимся в резине минералам или просто банальная скука.

Предполагается, что попугай был домашним питомцем, который сбежал или был брошен хозяевами.

Ранее мужчина взял в заложники четырех попугаев, требуя встречи с их хозяйкой.

 
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