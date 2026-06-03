В Нидерландах слизни парализовали работу парка развлечений

В нидерландском парке развлечений Ваарбек в Хенгело слизни вывели из строя несколько аттракционов. Об этом сообщает портал NU.nl.

По данным источника, моллюски заползли в электрический шкаф, который подает питание на аттракционы. Мокрый след от слизней стал причиной короткого замыкания. Из-за неисправности временно закрыты пять аттракционов, среди которых семейные американские горки и аттракцион «Чайные чашки», утверждает портал. Сами слизни не пострадали.

«Они доставлены в безопасное место», — говорится в сообщении парка.

В публикации отмечается, что технический отдел уже работает над устранением ущерба. Пока что в парке функционирует только один аттракцион. Работу всех закрытых объектов планируют восстановить в ближайшее время, уточняет NU.nl. Кроме того, все посетители парка развлечений получат бесплатные билеты в качестве компенсации за перебои.

Ранее неисправный аттракцион в Туве зажал двоих подростков.