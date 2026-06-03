В Кремле заявили, что Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР

Песков: Путину доложили об атаке на автобус в Енакиеве в ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили об атаке на автобус в Енакиеве Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, доложено ли Путину о теракте.

Гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, подвергся атаке 3 июня в селе Енакиево в ДНР. В транспортное средство влетел беспилотник Вооруженных сил Украины, в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек.

Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, одного ребенка и девять взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На фоне случившегося российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в ДНР открыли горячую линию для пострадавших при атаке на автобус и их родственников.