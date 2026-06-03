Психолог дала советы, как эмоционально поддержать ребенка в период ЕГЭ

В период сдачи ЕГЭ родителям важно избавить школьника от лишнего давления, чтобы не снижать его концентрацию. Об этом газете «Известия» рассказала организационный психолог и консультант Наталия Батурина.

Специалист предупредила, что обсуждение баллов оказывает на подростка давление, из-за которого ему становится трудно удерживать внутреннюю опору. На итоговый результат экзамена могут оказать сильное влияние самочувствие, качество сна и уровень тревоги школьника.

«Сегодня оценки становятся публичным маркером: балл обсуждают в семье, сравнивают в классных чатах, транслируют как итог многолетней работы. В этом давлении подростку очень трудно удержать внутреннюю опору», — подчеркнула она.

По словам психолога, сильное напряжение может заблокировать когнитивные функции, которые нужны для успешной сдачи ЕГЭ. Ребенок может потерять гибкость мышления и концентрацию. Родителям рекомендуется сохранять эмоциональную устойчивость, поскольку их волнение и паника моментально передаются подростку.

Эксперт добавила, что в случае низких баллов за экзамен не следует обесценивать чувства школьника. В первую очередь нужно признать разочарование ребенка, а затем предложить ему конкретные альтернативные пути развития.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого говорил, что в России необходимо расширить меры психологической поддержки школьников в период сдачи ЕГЭ, в том числе разрешить использование «антистресс-набора».

Ранее глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с неразборчивым почерком.