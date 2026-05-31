Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал солиста «Порнофильмов» Котлярова за нарушение закона об иноагентах
pfvolodya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганский суд Москвы назначил штраф солисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что протокол был составлен за нарушение статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ «Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента».

Суд установил, что с октября 2025 года по январь 2026 года Котляров опубликовал четыре сообщения в своем Telegram-канале без маркировки иноагента.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас пара живет в Грузии. В сентябре 2024 года Котлярова обвиняли по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. По статье вокалисту группы «Порнофильмы» грозило до пяти лет лишения свободы.

