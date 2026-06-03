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Общество

Женщина рассказала, как «божественный голос» спас ее в ДТП

ABC News: австралийка спаслась в ДТП благодаря божественному голосу
ABC News

Австралийка рассказала, как «божественный голос» спас ее в ДТП, пишет ABC News.

Во время шторма Лорен Хили ехала по шоссе со скоростью около 110 км/ч, когда прямо перед ней начало падать огромное дерево.

«Я поняла, что столкновения не избежать. Но почему-то была совершенно спокойна. Будто кто-то сказал мне: «Держись, всё будет хорошо», — вспоминает она.

Огромная ветка пробила переднюю часть ее внедорожника и практически уничтожила автомобиль. Несмотря на это, женщина самостоятельно выбралась из салона и отделалась лишь незначительными травмами.

Больше всего Лорен переживала не за себя, а за своих сыновей.

«Я действительно считаю, что это было божественное вмешательство», — добавила австралийка.

Сейчас женщина восстанавливается дома и признаётся, что никогда еще не радовалась таким простым вещам.

«Никогда в жизни я не была так счастлива просто приготовить сыну бутерброд с арахисовой пастой», — подытожила Лорен

Ранее попавшая в ДТП 5-летняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена.

 
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