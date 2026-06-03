В Туле выросло число погибших при пожаре на производстве оружия

МЧС: в Туле число погибших при пожаре на производстве оружия выросло до трех

Число погибших при пожаре в здании тульского производства, выпускающего пневматическое оружие и средства самообороны, увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«При разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего человека», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 250 кв. метров, открытое горение ликвидировано. Для установления причин произошедшего на месте работают специалисты ведомства.

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова, сообщили в ведомстве.

Пожар произошел на проспекте Ленина днем 3 июня. Информация о возгорании поступила в 13:00. На месте ЧП зафиксировали взрыв. Огонь охватил производство оружия, боеприпасов и средств самообороны. Для ликвидации пожара привлекли 34 сотрудника экстренных служб и 10 единиц техники.

Ранее в Архангельске произошел крупный пожар в промзоне.