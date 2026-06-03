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Общество

В Туле полыхает производство оружия и средств самообороны

Пожар площадью 250 квадратных метров произошел на производстве оружия в Туле

Крупный пожар произошел на проспекте Ленина в Туле. Об этом сообщил Telegram-канал «Тула Жесть».

«Предположительно, <...> горит склад с пневматическими патронами», — говорится в материале.

В нем отмечается, что на месте ЧП зафиксировали взрыв.

Как пишет Telegram-канал Myslo, огонь охватил производство оружия, боеприпасов и средств самообороны. Источники утверждают, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области на официальном сайте написала, что информация о возгорании поступила в 13:00 (совпадает с мск). На место происшествия сразу направили пожарные расчеты, а также автолестницу для работ на верхних этажах здания. Уже в 13:04 мск огнеборцы приступили к ликвидации пламени.

«Имеются пострадавшие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что к текущему моменту огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекли 34 сотрудника экстренных служб и 10 единиц специальной техники.

Ранее в Перми произошел пожар на химическом предприятии.

 
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