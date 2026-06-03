Четырех школьников удалили из аудиторий в первый день ЕГЭ

Рособрнадзор: четыре школьника были удалены с ЕГЭ в первый день

В первый день основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения дисквалифицировали четырех учеников. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Одного школьника удалили за использование средств связи, троих — за шпаргалки.

Накануне двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили с ЕГЭ за нарушение правил проведения испытания: один воспользовался шпаргалкой, другой пронес на экзамен мобильный телефон.

Основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. В этот день одиннадцатиклассники сдавали предметы по выбору. ЕГЭ по химии написали 1547 человек, историю выбрали 1773 выпускника, литературу — 847.

До этого глава Рособрнадзора высказался относительно требований к одежде выпускников для ЕГЭ. По его словам, ведомство рекомендует подходить к выбору наряда с осторожностью. Музаев отметил, что в документах, регулирующих проведение экзамена, нет строгих правил относительно цветов или фасонов. Основной принцип заключается в том, чтобы не отвлекать других участников и не привлекать к себе излишнего внимания. В идеале, по словам чиновника, выпускникам стоит прийти на экзамен в той одежде, которую они носили в школе.

Ранее в Москве сообщили, что в 2026 году ЕГЭ будут сдавать более 93 тысяч человек.