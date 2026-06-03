Европейский медработник получил положительный тест на хантавирус

Медработник в Нидерландах получил положительный тест на хантавирус

Один из сотрудников медицинского центра Университета Радбауд в городе Неймеген в Нидерландах сдал положительный тест на хантавирус. Об этом сообщает Hart van Nederland.

После контакта с пациентом, зараженным хантавирусом, медик получил положительный тест на инфекцию. Однако последующие анализы оказались отрицательными и симптомы отсутствуют, в связи с чем за работником установили усиленное наблюдение с регулярным тестированием.

Ранее 12 сотрудников госпиталя были помещены на шестинедельный карантин из-за нарушения протоколов безопасности при обработке крови пациента и ненадлежащей утилизации биоматериалов.

В конце мая сообщалось, что Нидерланды получат партию экспериментального препарата против хантавируса на фоне возможного роста числа заражений.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Ранее в Испании выявили новый случай хантавируса.