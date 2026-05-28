Нидерланды получат препарат против хантавируса

Hart van Nederland: Нидерланды получат экспериментальный препарат против хантавируса
Danilson Sequeira/Reuters

Нидерланды получат партию экспериментального препарата против хантавируса на фоне возможного роста числа заражений. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

Препарат Фавипиравир был разработан японской компанией Fujifilm Pharmaceuticals. Производитель бесплатно отправит лекарство нескольким странам Европы. Помимо Нидерландов, препарат получат Испания и Франция. Речь идет о партии из 1,4 тыс. таблеток.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом инфицированного грызуна (крысы или мыши). Среди симптомов жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.

Ранее Онищенко назвал опасные из-за хантавируса страны.

 
