Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Испании выявили новый случай хантавируса

В Испании хантавирусом заразился еще один пассажир лайнера MV Hondius
DrTedros/X

В Испании выявлен еще один случай хантавируса у пассажира круизного лайнера MV Hondius. Об этом со ссылкой на испанское министерство здравоохранения сообщает ТАСС.

Новый положительный случай хантавируса был подтвержден после ПЦР-теста у одного из граждан из Испании, из числа находившихся на карантине в военном госпитале Мадрида. В отношении заразившегося будут осуществляться специализированное медицинское наблюдение и особые меры безопасности.

22 мая стало известно, что Нидерланды объявили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту лайнера MV Hondius произошла вспышка хантавируса. В связи с этим лайнер направился в порт острова Тенерифе, где власти Испании провели международную операцию по высадке пассажиров. Были организованы авиарейсы для Европейского союза и стран за пределами регионального содружества.

Ранее была названа причина вспышек хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!