Жилой дом и гараж сгорели после удара дрона ВСУ по ЛНР

МЧС ЛНР: частный дом и гараж сгорели после атаки дрона ВСУ по Сватово

Частный дом и гараж с легковым автомобилем загорелись в городе Сватово Луганской Народной Республики после удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в «Максе».

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в первой половине дня. В результате удара БПЛА загорелись гараж и крыша жилого дома на территории частного подворья. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены гараж с находившимся внутри легковым автомобилем, а также часть кровли жилого дома.

Сотрудники МЧС приступили к тушению сразу после прибытия на место происшествия. Пожар удалось полностью ликвидировать в течение получаса. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее атаке ВСУ подверглась школа №1 в Мелитополе. В результате падения обломков БПЛА загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Также украинские военные ударили по территории Мелитопольского мясокомбината. На всех объектах, попавших под массированную атаку дронов, работают оперативные службы.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.