Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Главаря одной из самых кровавых банд России нашли мертвым в СИЗО

Mash: главарь банды «Оренбургские киллеры» Худаев покончил с собой в СИЗО
УМВД России по Оренбургской области

Главаря одной из самых кровавых банд России Алексея Худаева нашли мертвым в камере оренбургского СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

Худаев возглавлял одну из самых жестоких банд 2010-х годов «Оренбургские киллеры», которые убивали предпринимателей и их семьи. Среди самых известных жертв ОПГ — предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын, а также директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев с супругой и охранником. Кроме того, банду Худаева подозревают в исчезновении 17 лет назад супругов Веселовых. Их расчлененные тела нашли закопанными в лесу.

Сам Худаев причастен как минимум к семи убийствам, в том числе ребенка. Его задержали в Москве в начале декабря 2025 года после пяти лет розыска. Он был единственным участником банды, которому удавалось долгое время скрываться от правосудия. Худаева обвинили в организации преступного сообщества и заказных убийствах.

К тому времени его сообщники получили от 18 лет лишения свободы до пожизненного. На допросах они говорили о некой «философии», которая двигала ими, рассказывая, как убивали бомжей, чтобы отточить свои навыки в криминальном ремесле.

Ранее криминального авторитета Костю Большого приговорили к пожизненному лишению свободы.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!