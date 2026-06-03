Главаря одной из самых кровавых банд России нашли мертвым в СИЗО

Главаря одной из самых кровавых банд России Алексея Худаева нашли мертвым в камере оренбургского СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

Худаев возглавлял одну из самых жестоких банд 2010-х годов «Оренбургские киллеры», которые убивали предпринимателей и их семьи. Среди самых известных жертв ОПГ — предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын, а также директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев с супругой и охранником. Кроме того, банду Худаева подозревают в исчезновении 17 лет назад супругов Веселовых. Их расчлененные тела нашли закопанными в лесу.

Сам Худаев причастен как минимум к семи убийствам, в том числе ребенка. Его задержали в Москве в начале декабря 2025 года после пяти лет розыска. Он был единственным участником банды, которому удавалось долгое время скрываться от правосудия. Худаева обвинили в организации преступного сообщества и заказных убийствах.

К тому времени его сообщники получили от 18 лет лишения свободы до пожизненного. На допросах они говорили о некой «философии», которая двигала ими, рассказывая, как убивали бомжей, чтобы отточить свои навыки в криминальном ремесле.

Ранее криминального авторитета Костю Большого приговорили к пожизненному лишению свободы.