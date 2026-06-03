Немецкий отель оказался в центре скандала из-за фразы «Евреи не допускаются»

Отель Zum Hirschen в баварском общине Лам отказался заселить супругов из Израиля с формулировкой «Евреи не допускаются», сообщает немецкое издание Bild.

Супруги обратились с жалобами в Генеральное консульство Израиля в Мюнхене и в администрацию портала Booking.com, который получил от отеля подтверждение этой информации и сразу же удалил его из своей системы бронирования.

«Я сначала просто не могла в это поверить, я была ошеломлена. Неужели мы снова в 1930-х годах, когда евреям отказывают во входе?» — заявила генконсул Израиля в Мюнхене Талья Ладор-Фрешер.

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти. Председатель Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что высказанная владельцами отеля «человеконенавистническая фраза не подлежит оправданию», и потребовал проверить, не подпадает ли она под действие какой-нибудь из статей уголовного кодекса.

Представители гостиницы принесли извинения, объяснив случившееся волной фейковых бронирований и попыток фишинга. Менеджер отеля сообщил, что после скандала ежедневно получает угрозы и даже звонки с угрозами. По его версии, запрос клиентов из Израиля они с коллегами приняли за мошеннический. Ладор-Фрешер в ответ заявила, что не поняла эту аргументацию и все равно считает действия администрации отеля неприемлемыми.

Несмотря на конфликт, супругов-израильтян пригласили бесплатно провести неделю в Верхнем Пфальце.

Ранее МИД Германии осудил продвижение Израиля в Ливане.