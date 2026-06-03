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Общество

В России задержали иностранца за финансирование террористической организации

В Алтайском крае арестовали иностранца за финансирование террористов
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Иностранец заключен под стражу в Алтайском крае за финансирование террористической организации. Об этом пишет ТАСС, приводя данные ФСБ.

Уточняется, что речь идет о террористической организации, которая действует против безопасности России.

«По ходатайству следователя, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый связался с представителем незаконной организации через мессенджер, после чего неоднократно переводил ему деньги по полученным реквизитам.

В конце мая суд приговорил 34-летнего россиянина к 12 годам лишения свободы за финансирование терроризма. Согласно материалам дела, в январе 2021 года мужчина, придерживаясь экстремистских взглядов, перевел 5300 рублей участнику террористической организации, с которым он был знаком ранее, на организацию преступлений. Спустя время нарушителя закона задержали.

Ранее в Мурманской области мужчина получил 14 лет колонии за финансирование ВСУ.

 
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