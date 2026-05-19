Житель Североморска отправится в колонию за разработку схемы финансирования ВСУ

Суд в Мурманской области отправил в колонию строгого режима на 14 лет жителя Североморска, который придумал и наладил канал перечисления денег украинской армии и спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет источник, мужчину также оштрафовали на 450 тыс. рублей. Его соучастница, гражданка Украины, которая жила в Москве, получила 12 лет колонии общего режима и штраф в 400 тыс. рублей.

Следствие выяснило, что осужденный привлек женщину, чтобы она помогала переправлять деньги на Украину. С декабря 2022 года по май 2024 года фигуранты сделали 78 переводов. На эти деньги покупали бронежилеты и каски, спецоборудование, оружие, технику, беспилотники и машины. Сообщается, что в их переписке были зашифрованные фразы, QR-коды для сбора средств, ссылки на ролики о помощи Украине. Они также обсуждали сборы денег на дроны-камикадзе для ВСУ.

До этого Запорожский областной суд приговорил к 11 годам тюрьмы местную жительницу 1957 года рождения. Ее признали виновной в госизмене. В суде рассказали, что в июле 2023 года женщина через банковское приложение перевела деньги с собственного счета на поддержку ВСУ.

Ранее в Подмосковье пенсионерку арестовали за финансирование терроризма.