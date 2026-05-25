Суд вынес приговор жителю Ставрополья за финансирование терроризма

Житель Ставрополья получил 12 лет за финансирование терроризма
Суд приговорил 34-летнего россиянина к 12 годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

«Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в январе 2021 года мужчина, придерживаясь экстремистских взглядов, перевел 5300 рублей участнику террористической организации, с которым он был знаком ранее, на организацию преступлений.

3 апреля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики, который подозревается в организации финансирования терроризма. Как выяснили следователи, мужчина с 2014 года собирал денежные средства якобы на благотворительные цели для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В действительности деньги направлялись на нужды запрещенной в России международной террористической организации. В ведомстве уточнили, что фигурант собирал средства через созданные им каналы в мессенджере. Подозреваемый в 2010 году уехал за границу, сейчас он находится в международном розыске.

Ранее двух новосибирцев отправили в колонию за антироссийские листовки и граффити.

 
