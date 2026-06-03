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Общество

Россиянам рассказали, считаются ли законными заключенные за границей браки

Юрист Хаминский: заключенный за границей брак не требует регистрации в РФ
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным и не требует повторной регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, данное право граждан РФ закреплено в ст. 158 Семейного кодекса. Однако есть и исключения, которые затрагивают ситуации, в которых брак противоречит действующим российским законам.

«Например, наличие другого зарегистрированного брака, близкое родство, недееспособность одного из супругов», — пояснил юрист.

Хаминский добавил, что обычно для подтверждения брака, заключенного за рубежом, россиян просят предоставить подтверждение подлинности выданных документов. Это может быть, в частности, апостиль, консульская легализация или нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Получение соответствующих документов дает гражданам право использовать в дальнейшем иностранное свидетельство о браке в российских органах власти и учреждениях, заключил специалист.

До этого юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов отметил, что одной из практических причин вступления в брак является возможность получить право на наследство в случае трагического исхода. Он пояснил, что без этого одна из сторон может не получить право на имущество, даже если пара жила вместе в течение длительного времени. Например, если у одного из них есть дети от другого брака.

Россиянам ранее напомнили о выплатах за долгое супружество.

 
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