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Юрист назвал практичную причину для заключения брака

Юрист Иванов назвал право на наследство практичной причиной для заключения брака

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Pexels

Одной из практичных причин вступления в брак является возможность получить право на наследство в случае трагического исхода. Об этом в Международный день холостяка РИАМО рассказал юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

Он отметил, что без этого одна из сторон может не получить право на имущество, даже если пара жила вместе в течение длительного времени. Например, если у одного из них есть дети от другого брака.

«С аналогичным вопросом к нам обращался мужчина, чьи отношения не были зарегистрированы, из-за чего в бывшей квартире ему сохранили прописку, но в возможности проживания отказали. В такой ситуации могло бы помочь завещание, но увы, мало кто задумывается об оформлении этого документа заранее», — добавил Иванов.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам. Также 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будут стремиться сохранить брак любыми способами.

Ранее юрист в Международный день холостяка рассказал, как брак помогает сэкономить деньги.

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