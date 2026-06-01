Петербуржец девять раз ударил приятеля ножом во время ссоры

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина напал с ножом на приятеля

В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего мужчину, который в ходе ссоры нанес своему знакомому девять ножевых ранений. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в многоэтажке на Алтайской улице. Хозяином жилья и его 48-летний приятель распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе конфликта петербуржец схватил нож хозяин и девять раз ударил им оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемый задержан.

