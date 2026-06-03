Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве закрылось МФЦ Братеево после нападения на сотрудницу

Центр госуслуг района Братеево временно закрыли после нападения на сотрудницу
Павел Лисицын/РИА Новости

Работу центра госуслуг района Братеево на юге Москвы, где неизвестный ранее напал с ножом на сотрудницу, временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мои документы Москва».

«Офис, расположенный по адресу ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3, временно закрыт и не принимает посетителей», — говорится в сообщении.

В «Моих документах» уточнили, что большую часть услуг можно оформить в ближайшем офисе по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 21.

О нападении на сотрудницу МФЦ в Братеево стало известно ранее. По предварительной информации неизвестный мужчина ударил девушку ножом. В результате инцидента пострадавшая получила ранение шеи.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование для установления всех причин и обстоятельств этого события.

До этого в Челябинске мужчина едва не забил мачете бывшую жену и ее нового возлюбленного, за что получил 12 лет колонии.

Ранее петербуржец девять раз ударил приятеля ножом во время ссоры.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!