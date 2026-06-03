В Москве закрылось МФЦ Братеево после нападения на сотрудницу

Центр госуслуг района Братеево временно закрыли после нападения на сотрудницу

Работу центра госуслуг района Братеево на юге Москвы, где неизвестный ранее напал с ножом на сотрудницу, временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мои документы Москва».

«Офис, расположенный по адресу ул. Борисовские Пруды, д. 18, корп. 3, временно закрыт и не принимает посетителей», — говорится в сообщении.

В «Моих документах» уточнили, что большую часть услуг можно оформить в ближайшем офисе по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 21.

О нападении на сотрудницу МФЦ в Братеево стало известно ранее. По предварительной информации неизвестный мужчина ударил девушку ножом. В результате инцидента пострадавшая получила ранение шеи.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование для установления всех причин и обстоятельств этого события.

До этого в Челябинске мужчина едва не забил мачете бывшую жену и ее нового возлюбленного, за что получил 12 лет колонии.

Ранее петербуржец девять раз ударил приятеля ножом во время ссоры.