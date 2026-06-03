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Общество

Атакованный в ДНР автобус перевозил жителей Польши и разных регионов России

В атакованном в Енакиево автобусе находились пассажиры из регионов РФ и Польши
Telegram-канал «Яна Лантратова»

Жители разных российских регионов находились в рейсовом автобусе, подвергшемся атаке украинского дрона в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании-перевозчика.

«Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов России», — сказал источник агентства.

При этом он затруднился назвать конкретные регионы и количество мест в автобусе, которые были заняты пассажирами. Представитель перевозчика пояснил, что всю информацию о случившемся собирает МЧС РФ.

Как отметили в компании, пока непонятно, какой именно автобус был атакован. Организация владеет несколькими транспортными средствами, курсирующими между Москвой и Крымом. И далеко не один автобус при выполнении рейса едет по территории ДНР, подчеркнул источник.

В свою очередь, главный врач больницы №2 в Горловке Нелля Якуненко рассказала журналистам телеканала «Звезда», что в автобусе находились жители не только российских регионов, но и Польши. Среди пассажиров были люди из Ярославской области, Республики Тыва и других субъектов.

Восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы в результате атаки украинского дрона на рейсовый автобус в селе Енакиево в ДНР. В момент удара, нанесенного утром 3 июня, транспортное средство следовало из Подольска в Симферополь. Еще 11 человек пострадали, из них один ребенок и девять взрослых были госпитализированы. Следователи на фоне случившегося возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее в МИД РФ спрогнозировали реакцию Запада на удар украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями.

 
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