Россиянам раскрыли, может ли аллергия начаться внезапно

Никто не застрахован от внезапного повышения чувствительности иммунной системы — аллергия может начаться на что угодно и в любом возрасте. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он посоветовал всегда иметь при себе таблетки от аллергии.

«Очень часто от людей можно услышать фразу «у меня нет никакой аллергии ни на что», но на самом деле лучше всегда иметь с собой таблетки от аллергии. Потому что никто не застрахован от внезапной реакции повышенной чувствительности иммунной системы. Если у человека никогда не было аллергии на пыльцу, на запахи, на продукты с ароматизаторами, то чаще всего она может внезапно начать проявляться, например, после операции, после курса лечения, после различных гормональных и прочих изменений в организме, допустим после удаления щитовидной железы, может резко возникнуть у человека, который когда-то в детстве пропил курс антибиотиков, либо резко сменил место жительства. Если говорить о дыхательных реакциях и различных астматических проявлениях, то это — комплексный процесс, который может трансформироваться после лечения заболеваний легких, слизистой оболочки бронхов, после различных воспалительных заболеваний», — отметил он.

Аллергия может обостриться и из-за различных продуктов, добавил Умнов.

«Пыльца засоряет легкие, как пыль и любые другие микрочастицы, при уборке, покраске, косметологических процедурах, все это вызывает аллергические и близкие к астматическим реакции и порой очень опасны для жизни вплоть до приступов удушья. Если человек страдал легочными заболеваниями, либо его легкие или грудная клетка оперировались когда-то, либо просто при ходьбе или подъеме иногда бывает неожиданная одышка, и в целом он когда-то сталкивался с затруднениями дыхания, то в период цветения лучше ходить в специальной маске от аллергии на пыльцу. Сейчас эти маски усовершенствованные, в них легко дышать и можно хорошо себя защитить от пыльцы. Кроме того, аллергию на пыльцу могут усиливать различные продукты питания, например, мед, колбаса, консервы, горчица. Бывает даже так, что человек погулял на улице в период цветения пыльцы и на нем это никак не сказалось, он расслабился и пошел гулять снова, думая, что аллергия его не настигнет. Но когда он подвергся воздействию аллергена повторно, то возникла резкая воспалительная реакция, отек, чихание», — подытожил врач.

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