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Общество

Главу фирмы, продавшую смертельный тур по Байкалу, задержали

СК: задержана глава фирмы, продавшая тур по Байкалу, где утонули люди
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Глава фирмы, продавшая тур на Байкал, где перевернулась лодка и погибли люди, задержана. Об этом заявили РИА Новости в Следственном комитете России.

«В настоящее время фигурантка задержана, следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее заключении под стражу», - говорится в сообщении.

Руководительнице фирмы предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.

Следствие полагает, что обвиняемая знала об отсутствии лицензии на перевозку пассажиров на аэролодке «Север», но все равно продала 15 туристам путевку по акватории Байкала. В данный момент следователями устанавливается вся картина произошедшего.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Следственный комитет России в связи с происшествием возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а транспортная прокуратура республики организовала проверку.

Ранее в Якутии спасатели эвакуировали людей, застрявших во льдах на реке Лене.

 
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