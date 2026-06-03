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Общество

Родственники обманули мужчину почти на 3 млн рублей, обещая вернуть пропавшего на СВО отца

В Подмосковье мужчину обманули на деньги, обещая найти пропавшего на СВО отца

В Подмосковье мужчина лишился сбережений, поверив в обещания вернуть пропавшего на СВО отца. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По предварительной информации, мужчина узнал, что у его родственника на СВО пропал отец. После этого он купил новый телефон и привлек знакомого, чтобы использовать эти данные для обмана родственника.

Злоумышленники стали общаться с сыном пропавшего в зоне военных действий через сообщения, чтобы тот не узнал их по голосу. Они представляясь высокопоставленными чиновниками и силовиками, обещая помочь в поисках отца за вознаграждение. Обманутый мужчина перевел аферистам 1,3 млн рублей. Затем мошенники заявили, что его отец якобы в плену, и потребовали еще 1,5 млн за «содействие спецслужб».

Об афере стало известно правоохранителям, предполагаемых злоумышленников задержали. В ходе обысков у них изъяли телефон и деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мошенники обманули участника СВО на миллионы рублей.

 
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