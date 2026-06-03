Кассиршу в банке, укравшую деньги клиентов, разоблачили из-за фото с отпусков

В Англии укравшую деньги кассиршу в банке разоблачили благодаря ее фото с отпусков, пишет The Sun.

Келли Кершоу, работавшая кассиром, снимала деньги со счетов клиентов. Всего она присвоила более £8000, однако в итоге банк компенсировал пострадавшим свыше £12000.

Поймать ее помогли соцсети: коллеги обратили внимание на публикации женщины с дорогих поездок и роскошного образа жизни — сафари в Африке, отдых в Дубае, Париже и Италии.

При зарплате около £1400 в месяц такие траты вызвали подозрения и привели к расследованию. В итоге выяснилось, что часть операций проводилась с подделкой подписей и несанкционированным доступом к счетам.

Суд приговорил Кершоу к 16 месяцам тюрьмы, заявив, что наказание должно стать предупреждением для других сотрудников, имеющих доступ к чужим деньгам.

Сама обвиняемая заявила о «зависимости от покупок» проблемах в личной жизни.

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