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Общество

Побережье американского штата содрогнулось от землетрясения

USGS: у побережья Орегона произошло землетрясение магнитудой 5,7
Adrees Latif/Reuters

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья американского штата Орегон. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10:53 по местному времени (13:53 мск). Эпицентр землетрясения располагался примерно в 159 километрах к юго-западу от населенного пункта Пистол-Ривер на тихоокеанском побережье США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

28 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

До этого сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о риске возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула. Согласно данным ученого, вероятность возникновения стихийного бедствия равна 48%.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
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