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Общество

Москвичка потеряла сбережения, пытаясь вызвать жиголо на ночь

РЕН ТВ: в Москве девушка потеряла сбережения, пытаясь вызвать жиголо на ночь
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 22-летняя девушка стала жертвой аферистов, пытаясь вызвать мужчину на одну ночь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичка нашла специализированный сайт и выбрала там понравившегося ей жиголо. После этого она отправила предоплату за его услуги в 5 тысяч рублей, однако тот потребовал еще денег на «страховку».

В результате обмана девушка отправила злоумышленникам около 86 тысяч рублей. Жиголо к ней так и не приехал.

Девушка объяснила, что продолжала переводить деньги из-за угроз в переписке. После случившегося она написала заявление в полицию.

До этого юный россиянин отдал мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку. Аферисты обещали юноше скорую встречу с девушкой легкого поведения, которая так и не состоялась.

Ранее в Курске подросток пытался заказать проститутку и попался мошенникам.

 
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