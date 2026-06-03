Жителя и гостям Петербурга рассказали, какую погоду ждать во второй день ПМЭФ

Гидрометцентр РФ: гроза и до +24°C ожидаются в Петербурге во второй день ПМЭФ

Кратковременный дождь и гроза ожидаются 4 июня в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в городе будет облачная погода с прояснениями.

«Ночью без существенных осадков, днем в четверг <...> местами кратковременные дожди, грозы», — рассказал источник агентства.

Он предупредил, что ветер во время грозы может быть порывистым.

Как сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться между +11°C и +13°C. Днем столбики термометров покажут +22–24°C.

В Гидрометцентре России уточнили, что 4 июня в городе объявят желтый погодный уровень. Он будет действовать с 12:00 до 19:00 мск.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее журналисты выяснили, чем кормят гостей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).